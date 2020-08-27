Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Путин высказался о вероятности второй волны коронавируса 

Lenta.ru 57 минут назад
Путин высказался о второй волне коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия-24» высказался о вероятности второй волны коронавируса нового типа в мире. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства выразил надежду, что в Европе и других частях света справятся с новыми вспышками инфекции и мир не столкнется с второй волной заболевания. По его мнению, причиной вспышек заболевания в некоторых странах стал индивидуализм отдельных граждан и их нежелание учитывать чужие интересы. «Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания», — сказал Путин.
При этом президент выразил надежду, что в России пик заболеваемости коронавирусом уже пройден. Он отметил, что это удалось благодаря слаженной работе медиков и властей. Глава государства добавил, что принятые властями меры будут способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Он призвал россиян «иметь в виду, что вирус никуда не делся», быть дисциплинированными.
Глава государства также сообщил, что уже в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса. Он призвал граждан соблюдать ограничительные меры, потому что пандемия еще не закончилась.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Последние новости
В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
Комментарии 6
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание
«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
На Камчатке до осени продлили масочный режим
На Камчатке до осени продлили масочный режим
Названа доля продолжающих работать удаленно россиян
Названа доля продолжающих работать удаленно россиян
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
00:49
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
В мире
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020