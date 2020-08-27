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Путину рассказали про пещеру саблезубого кота 

Российская Газета 21 минуту назад
«Стаскивали жертвы»: Путину раскрыли тайну «Тавриды»
Фото: ТАСС
При строительстве трассы "Таврида" была найдена древняя пещера, в которой раньше жили саблезубый кот и пещерный медведь. Об этом рассказали президенту в Крыму. Напомним, что сегодня Владимир Путин открыл автомобильное движение по трассе "Таврида" и проехал на ней на Aurus.
Под ковшом экскаватора нашли полость, позвали специалистов, а там — пещера, которая была законсервированной полтора миллиона лет. Ей около 1,8 миллиона лет, рассказали главе государства.
Триста тысяч лет пещера была логовом для хищников — "там и какая-то гиена, и саблезубый кот, почему-то его так называют, и пещерный медведь, — они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит", — рассказал президенту главный технолог.
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Политика , Владимир Путин , Республика Крым
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