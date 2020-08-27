Путин заметил минус в трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин нашел минус в трассе «Таврида» в Крыму , частично открывшейся ранее 27 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, недостаток заключается в съездах с дороги, их важно направить к берегу.

«Туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, — заметил он, проезжая по трассе. — Там такие красивые места».

Главный технолог генерального подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков , сидевший на пассажирском сиденье, на это ответил, что в скором будущем съезды появятся.

Российский президент оказался в числе первых, кто проехал по мегатрассе. В машине он заявил, что надо пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф.

Автомобильная трасса «Таврида» является ключевой на полуострове. Уже построено семь участков длиной 250 километров. Их стоимость составляет около 150 миллиардов рублей. Строительство первой очереди следующего участка оценивается в 9 миллиардов рублей. Работы собираются закончить до конца 2021 года. Окончательно реализацию госпроекта завершат в 2023-м.