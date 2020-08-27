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МИД опроверг сообщения о переговорах по обмену американцев на россиян 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
МИД опроверг переговоры по обмену американцев на россиян
Фото: ТАСС
Публикации о якобы ведущихся переговорах между Москвой и Вашингтоном по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Что касается отбывающих наказание в США российских граждан, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров направил устное послание в адрес госсекретаря Майка Помпео, в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса, отметила официальный представитель ведомства.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , США , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Москва
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