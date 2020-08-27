МИД опроверг переговоры по обмену американцев на россиян

"В последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", — сказала Захарова на брифинге в четверг.