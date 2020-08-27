Перед поездкой по новому участку трассы "Таврида" президент Владимир Путин пристегнул ремень безопасности за рулем "Ауруса". Кадры поездки показал телеканал Россия-24.

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить", — сказал глава государства перед тем, как начать движение.

Ранее сообщалось, что трасса "Таврида" официально открыта в Крыму. По новому участку проехал Владимир Путин. Президент заявил, что трасса является современной и удобной. По его словам, для удобства туристов на трассе необходимо сделать больше съездов.

Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020 года. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.