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Путин за рулем «Ауруса» в Крыму пристегнулся, «а то штраф придется платить» 

Москва24 51 минуту назад
Перед поездкой по новому участку трассы "Таврида" президент Владимир Путин пристегнул ремень безопасности за рулем "Ауруса". Кадры поездки показал телеканал Россия-24.

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить", — сказал глава государства перед тем, как начать движение.

Ранее сообщалось, что трасса "Таврида" официально открыта в Крыму. По новому участку проехал Владимир Путин. Президент заявил, что трасса является современной и удобной. По его словам, для удобства туристов на трассе необходимо сделать больше съездов.
Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020 года. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Республика Крым
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