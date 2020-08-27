«Мы у себя этот миллиард долларов оставим»

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, — сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. — Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее".

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", — подчеркнул белорусский лидер.