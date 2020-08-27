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Судьба Белоруссии. Главное

Белоруссия проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга 

ТАСС 29 минут назад
«Мы у себя этот миллиард долларов оставим»
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и РФ Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут в четверг переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", — сказал Лукашенко на совещании в Минске, передает БелТА.

Обвал национальной валюты

Президент Белоруссии заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, — сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. — Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее".


"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", — подчеркнул белорусский лидер.

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Комментарии 2
Политика , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко
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