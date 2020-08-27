Путин назвал виновных в задержании россиян в Белоруссии

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».

«Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втёмную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны… для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — рассказал глава государства.

По его словам, российские пограничники не выпускали людей, о которых идёт речь, однако «по поддельным документам их фактически ввезли».

«Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, ну или наблюдатели — люди, хорошо информированные — они даже не скрывают теперь этого», — подчеркнул Путин.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

При этом Генпрокуратура Украины направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.