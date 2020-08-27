США воюют с РФ за мировой рынок вакцины от COVID-19

Американцы не хотят отдавать России перспективный рынок вакцины от коронавируса, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

США ввели новые санкции против России

Вашингтон расширил список антироссийских санкций путем включения в список ряда НИИ. Формальной причиной этого шага названа их «работа над химическим и биологическим оружием».

Американские санкции коснулись НИИ Минобороны РФ, 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го центрального НИИ в Кирове и Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и НИИ органической химии и технологии.

Американцы якобы подозревают эти институты в работе на российскую программу по созданию химического оружия и полигонов для его испытания, а также в разработке биологического оружия. Предметом санкций США является запрет для этих НИИ закупать продукцию двойного назначения на американском рынке. Разговор идет о материалах и техническом оборудовании.

До 2014 года российские предприятия имели тесную связь с американским рынком по закупке сложного оборудования — подобными услугами пользовались даже ведущие НИИ, но после украинских событий произошел разрыв этих отношений.

Если не брать особые истории, очевидно, что санкционный закон не нанесет ущерба работе этих российских предприятий, но за первым шагом обычно следует второй, поэтому в санкционной теме скрыт политический компонент.

В России это действие американцев связали с проигрышем Вашингтона в разработке вакцины от коронавируса.

Сенатор Олег Морозов заметил, что против российской вакцины ведется война по двум направлениям — во-первых, это вопрос престижа американской науки, а во-вторых, голый расчет, с целью закрытия западных рынков для этой разработки.

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал это решение американских властей беспочвенным и потребовал от них объяснений. США не предоставили никаких доказательств в пользу своих обвинений, поэтому они являются домыслами.

Рынок вакцины приобретает стратегическое значение

«На сегодняшний день мы должны исходить из того, что в мире продолжается пандемия COVID-19. Данная ситуация является совершенно непонятной, а ее практические перспективы не ясны», — констатирует Васильев.

На сегодня можно ожидать последующих волн COVID-19 — вторая волна практически предрешена, а третья вероятна.

«Количество заболевших в мире измеряется десятками миллионов людей, причем возможно, что этот объем будет расти дальше. Если обратить внимание на распространение заболевания, то оно растет не только в развитых, но и в развивающихся государствах. Это Африка, отчасти Азия и Латинская Америка, поэтому этот рынок измеряется десятками миллиардов долларов», — заключает Васильев.

В Соединенных Штатах появилась теория, что рынок вакцин по своей значимости может превзойти рынок вооружений, продуктов питания и т.д, поэтому в американской политике придают данному вопросу стратегическое значение.

«Речь идет не только о финансировании специальных производств — это полбеды, а о финансировании здравоохранения. Борьба с эпидемиями типа COVID-19 предполагает не только разработку вакцины, но и проведение масштабных профилактических мероприятий. Еще есть моменты, связанные с приборами типа ИВЛ», — резюмирует Васильев.

У вакцины будет огромный рынок

На Западе существуют алармистские точки зрения, что ситуация с COVID-19 приняла долгосрочный характер, который приведет как к большим социально-экономическим проблемам, так и повысит роль передовой фармацевтики.

«В США традиционно считали, что передовой отраслью является машиностроение, как драйвер и локомотив, которые могут вывести экономику из кризиса, но сегодня такую роль может сыграть фармацевтика», — констатирует Васильев.

Сегодняшняя ситуация разовьет фармацевтику, связанные с ней химические производства и другие моменты.

Пандемия коррелирует с естественным старением населения на Западе, который понес наибольший ущерб от экономического кризиса. Поэтому спрос на такие вещи будет расти, а их роль в глобальной экономике увеличится в силу объективных причин.

«В связи со всем этим в мире возникает новая ситуация, которой никогда не было. Запад сосредотачивает свои приоритетные усилия, включая фундаментальные разработки на этой экономической области», — заключает Васильев.

В США вложения в медицинские разработки составляют 2-3% от ВВП, а в РФ менее 1%. Перспективы этого сектора не вызывают сомнений, поэтому перед нами форма стимулирования как качества жизни, так и дальнейшего экономического развития.

«Пока все это находится на ранней стадии экономического развития, но в США появилось понимание, что потом все это пойдет в страны третьего мира, где живут миллионы людей и где будет огромный спрос на данные разработки», — резюмирует Васильев.

В развитых странах ситуация лучше. Там существуют условия для самоизоляции и для самодистанцирования, а уровень жизни позволяет пойти на финансовые потери ради борьбы с дальнейшим распространением коронавируса.

«Это вместе с возможностью пройти профилактическое лечение как таковое, смягчает необходимость получения вакцины, поскольку есть некие альтернативы, а вот в развивающихся странах их нет», — констатирует Васильев.

Глобальный рынок у вакцины будет огромным, а Россия может иметь тут определенные преимущества. Американцам это не нравится, поэтому они решили превентивно начать санкционное давление на Москву по данному направлению.