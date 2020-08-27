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Дело Навального: Кремль рассказал, кто им занимается 

Мария Иванова 1 час назад
Дело Навального: Кремль рассказал, кто им занимается
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация оппозиционера Алексея Навального не находится на контроле у Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что из-за случившего с Навальным полиция ведет доследственные действия.

«Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов», — объяснил Песков.

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу.
Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.
Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, состояние оппозиционера «серьезное», но острой угрозы для его жизни нет. Пока он находится в искусственной коме.
В России выводы об отравлении называют поспешными. Омские врачи утверждали, что провели исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы, их результат был отрицательным.
В ЕС и США Россию призвали расследовать инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что расследование ситуации с Навальным начнется только в том случае, если отравление будет доказано.
Позже стало известно о доследственной проверке, которую начало МВД. По словам полицейских, они осмотрели номер гостиницы, где останавливался Навальный, другие точки его маршрута, и записи с камер видеонаблюдения. Также они планируют провести 20 различных экспертиз. Полицейские утверждают, что пока следов «сильнодействующих веществ» они не нашли.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , МВД
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