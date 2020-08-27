Песков рассказал о новом интервью Путина

"Вчера Путин поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву, телеканал "Россия" будет в ближайшее время это давать. Это также будет доступно для других телеканалов", — сказал Песков.

Он добавил, что беседа посвящена "текущим, наиболее важным моментам повестки дня".

"Интересное интервью. Много оценок, которые еще не звучали", — добавил представитель Кремля.

Ранее в четверг телеканал "Россия-24" анонсировал, большое интервью Путина Брилеву. Сам Брилев на своей странице в "Фейсбуке" уточнил, что одной из тем разговора с президентом стала ситуация в Белоруссии.