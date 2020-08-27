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Судьба Белоруссии. Главное

Песков: Путин в интервью Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали» 

ТАСС и ещё 3 23 минуты назад
Песков рассказал о новом интервью Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву дал "много оценок, которые еще не звучали". Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера Путин поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву, телеканал "Россия" будет в ближайшее время это давать. Это также будет доступно для других телеканалов", — сказал Песков.

Он добавил, что беседа посвящена "текущим, наиболее важным моментам повестки дня".

"Интересное интервью. Много оценок, которые еще не звучали", — добавил представитель Кремля.

Ранее в четверг телеканал "Россия-24" анонсировал, большое интервью Путина Брилеву. Сам Брилев на своей странице в "Фейсбуке" уточнил, что одной из тем разговора с президентом стала ситуация в Белоруссии.

"Ну, коли пошли анонсы, подтверждаю и здесь. Будет много про белорусов", — написал журналист.

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Политика , Другое , Сергей Брилев , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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