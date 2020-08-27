Анонсировано большое интервью Путина

Президент России Владимир Путин даст обширное интервью, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24». В беседе с журналистами глава государства затронет острые вопросы по актуальным темам.
«Вести.ru» сообщают, что интервью у национального лидера возьмет журналист Сергей Брилёв. Эфир состоится в 14.00 по московскому времени на телеканале «Россия-24».
Последний раз большое интервью российский президент давал сотрудникам агентства ТАСС в начале текущего года. Беседу с главой государства журналисты назвали «20 вопросов Путину».
В разговоре национальный лидер выразил свое отношение к разгону митингов и резонансным делам с участием сотрудников Росгвардии, к застою в экономике и размеру доходов населения, к западным санкциям и победе в Великой Отечественной войне, а также обсудил жизнь олигархов из 90-х и ученых, переехавших за границу в поисках лучшей жизни.