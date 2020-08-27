Анонсировано большое интервью Путина

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Президент России Владимир Путин даст обширное интервью, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24». В беседе с журналистами глава государства затронет острые вопросы по актуальным темам.

«Вести.ru» сообщают , что интервью у национального лидера возьмет журналист Сергей Брилёв . Эфир состоится в 14.00 по московскому времени на телеканале «Россия-24».

Последний раз большое интервью российский президент давал сотрудникам агентства ТАСС в начале текущего года. Беседу с главой государства журналисты назвали «20 вопросов Путину».