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«Что там происходит? Надо прекратить» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Что там происходит? Надо прекратить»
Фото: РИА Новости
Больше всех проблем с получением страховых выплат за работу с «коронавирусными» больными испытывают медики из Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, всему виной слишком «забюрокраченная система», сообщает РИА Новости.
Заявление главы государства прозвучало на совместном совещании с правительством 26 августа. Путин подчеркнул, что согласно исследованию экспертов Общероссийского народного фронта в Новосибирской, Челябинской и Ленинградской областях медики, борющиеся с распространением коронавирусной инфекции на местах, не могут получить причитающиеся им выплаты.
Президент попросил прокомментировать ситуацию вице-премьера Татьяну Голикову, которая в свою очередь отметила, что от врачей требуют предоставления нигде не предусмотренных документов.

«Что там происходит? Забюрокраченная слишком система оказалась принятия решения. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — отреагировал Путин.

Как сообщал «Рамблер», ранее по поручению президента РФ была разработана система выплат медикам, работающим с «коронавирусными» больными. Так, врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц. Надбавки для среднего медверсонала составляют 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.
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Политика , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости , Новосибирск , Санкт-Петербург , Челябинск
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