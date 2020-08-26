РФ посчитала инициативу США в ООН ничтожной

Согласно комментарию ведомства, многие члены Совбеза ООН ясно дали понять, что они не признают право США инициировать процесс восстановления санкций в отношении Ирана в рамках резолюции 2231. МИД отметило, что американской стороне указали на юридическую и процедурную ничтожность ее действий, которые никоим образом не связаны с поддержанием международного мира и безопасности. Российские дипломаты также добавили, что инициатива США не имеет никаких перспектив и последствий.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что большинство членов Совбеза ООН отказались поддержать США в попытке восстановить санкции против Ирана. Небензя отметил, что США стали единственным членом Совбеза ООН, который считает, что вправе запустить процедуру восстановления антииранских санкций. При этом представители Франции и Германии в СБ ООН заявили о незаконности действий США в отношении Ирана.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.