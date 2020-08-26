В России нашли способ избежать санкций США

Поправки в Кодекс торгового мореплавания позволят России избежать вероятных санкций против нефтегазовой отрасли со стороны США, заявил "Газете.Ru" исполнительный вице-президент нефтесервисной компании "НьюТек Сервисез" Владимир Бессель.

Планируется, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в осеннюю сессию. В нынешнем варианте предполагается, что правительство получит возможность устанавливать запрет на транспортировку российской нефти и газа с помощью судов, построенных за пределами страны.

"Это своего рода плата за безопасность. Завтра американцы вполне могут объявить санкции в отношении любых логистических компаний за то что они предоставляют суда нашей нефтегазовой отрасли, и тогда мы вообще не сможем экспортировать нефть и газ морскими путями", — отметил Бессель.

В разговоре с "Газетой.Ru" первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг отметил, что основная цель законопроекта — обеспечить загрузку отечественных верфей. По мнению парламентария, эта мера поддержит российские верфи, дополнив уже действующую в стране государственную программу по развитию отечественного судостроения.

"При госзакупках у нас существует запрет на использование иностранных материалов или комплектующих, точно так же мы ограничиваем использование иностранных судов. Это не уникальная практика: в Индии этот способ поддержки собственных производителей используется достаточно широко", — сказал Валерий Гартунг.

В декабре прошлого года швейцарская компания Allseas оказалась участвовать в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2" под угрозой санкций со стороны США. Из-за этого компания вывела из зоны строительства все три судна, включая крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit.