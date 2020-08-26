Захарова объяснила позицию РФ по Белоруссии

"Здесь нет никаких противоречий. Позиция невмешательства в дела суверенного государства является краеугольным камнем нашей внешней политики, мы на этой основе ее и выстраиваем и реализуем, это доказано годами. Но дело в том, что у нас есть особая форма взаимоотношений с Белоруссией — это союзное государство, соответственно, у нас есть определенные обязательства… Это не вопрос вмешательства или невмешательства, а вопрос взаимодействия с государством, с законной властью, которое основано на правовой платформе", — сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".