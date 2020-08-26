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Судьба Белоруссии. Главное

Захарова объяснила позицию России по ситуации в Белоруссии 

РИА Новости 38 минут назад
Захарова объяснила позицию РФ по Белоруссии
Фото: ТАСС
Позиция России по отношению к ситуации в Белоруссии — это не вопрос вмешательства или невмешательства, это вопрос взаимодействия с государством и его законной властью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, однако не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране.

"Здесь нет никаких противоречий. Позиция невмешательства в дела суверенного государства является краеугольным камнем нашей внешней политики, мы на этой основе ее и выстраиваем и реализуем, это доказано годами. Но дело в том, что у нас есть особая форма взаимоотношений с Белоруссией — это союзное государство, соответственно, у нас есть определенные обязательства… Это не вопрос вмешательства или невмешательства, а вопрос взаимодействия с государством, с законной властью, которое основано на правовой платформе", — сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , МВД
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