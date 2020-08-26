МИД РФ: Израилю и Палестине нужны прямые переговоры 

Все новости на карте

Прямые палестино-израильские переговоры необходимы для разрешения конфликта между двумя государствами, сообщили 26 августа в пресс-службе МИД РФ.

ЕС, США и Комментируя итоги телеконференции спецпредставителей «ближневосточного квартета» ( Россия ООН ), российское ведомство отметило, что Москва подчёркивала на переговорах «необходимость создания условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса».

В российском ведомстве отметили, что мирно урегулировать арабо-израильский конфликт можно лишь на основе принципа «двух государств». При этом правовой основой являются резолюции Совбеза ООН Генассамблеи этой международной организации.

Российская сторона, однако, отметила, что нормализация отношений между странами хотя и очень нужна, но этим проблема ближневосточного урегулирования не исчерпывается, поскольку нужно разбираться с целым комплексом региональных вопросов.

«Эта российская позиция была поддержана представителями ООН и ЕС», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль продолжает договариваться с арабскими странами о нормализации отношений. С Палестиной конфликт остаётся в острой фазе.