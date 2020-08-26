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МИД РФ: Израилю и Палестине нужны прямые переговоры 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
МИД РФ: Израилю и Палестине нужны прямые переговоры
Фото: ТАСС
Прямые палестино-израильские переговоры необходимы для разрешения конфликта между двумя государствами, сообщили 26 августа в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя итоги телеконференции спецпредставителей «ближневосточного квартета» (Россия, ЕС, США и ООН), российское ведомство отметило, что Москва подчёркивала на переговорах «необходимость создания условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса».
В российском ведомстве отметили, что мирно урегулировать арабо-израильский конфликт можно лишь на основе принципа «двух государств». При этом правовой основой являются резолюции Совбеза ООН и Генассамблеи этой международной организации.
Российская сторона, однако, отметила, что нормализация отношений между странами хотя и очень нужна, но этим проблема ближневосточного урегулирования не исчерпывается, поскольку нужно разбираться с целым комплексом региональных вопросов.

«Эта российская позиция была поддержана представителями ООН и ЕС», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль продолжает договариваться с арабскими странами о нормализации отношений. С Палестиной конфликт остаётся в острой фазе.
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Комментарии
Политика , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН , Израиль , Москва , Палестина , США
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