Путин высказался о ситуации с Навальным 

Обстоятельства инцидента с блогером Алексеем Навальным должны быть тщательно и объективно расследованы, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает сайт Кремля.
Сообщается, что диалог между российским национальным лидером и главой итальянского кабмина состоялся по инициативе последнего. Политики обсудили разработку вакцины против коронавируса, ситуацию в Белоруссии, придя к общему мнению о недопустимости эскалации конфликта, а также затронули кризис в Ливии.
Беседуя на тему внезапного ухудшения самочувствия российского оппозиционера Алексея Навального, которого, как ранее предположили немецкие медики, могли отравить, Владимир Путин призвал итальянского коллегу не выдвигать «скороспелых и необоснованных обвинений». Глава государства подчеркнул, что со своей стороны выступает за объективное и тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на фоне появившейся информации о том, что в организме Навального было найдено вещество, относящееся к группе «ингибиторов холинэстеразы», канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас призвали российские власти обеспечить прозрачность расследования обстоятельств ЧП.