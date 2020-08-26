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Судьба Белоруссии. Главное

Путин высказался о ситуации с Навальным 

Павел Тиунов 1 час назад
Путин высказался о ситуации с Навальным
Фото: Reuters
Путин выступил за объективное расследование инцидента с Навальным.
Обстоятельства инцидента с блогером Алексеем Навальным должны быть тщательно и объективно расследованы, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает сайт Кремля.
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Сообщается, что диалог между российским национальным лидером и главой итальянского кабмина состоялся по инициативе последнего. Политики обсудили разработку вакцины против коронавируса, ситуацию в Белоруссии, придя к общему мнению о недопустимости эскалации конфликта, а также затронули кризис в Ливии.
Беседуя на тему внезапного ухудшения самочувствия российского оппозиционера Алексея Навального, которого, как ранее предположили немецкие медики, могли отравить, Владимир Путин призвал итальянского коллегу не выдвигать «скороспелых и необоснованных обвинений». Глава государства подчеркнул, что со своей стороны выступает за объективное и тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на фоне появившейся информации о том, что в организме Навального было найдено вещество, относящееся к группе «ингибиторов холинэстеразы», канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас призвали российские власти обеспечить прозрачность расследования обстоятельств ЧП.
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Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Владимир Путин , МИД , Италия
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