Путин высказался о ситуации с Навальным 

Путин выступил за объективное расследование инцидента с Навальным

Обстоятельства инцидента с блогером Алексеем Навальным должны быть тщательно и объективно расследованы, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает сайт Кремля.

Сообщается, что диалог между российским национальным лидером и главой итальянского кабмина состоялся по инициативе последнего. Политики обсудили разработку вакцины против коронавируса, ситуацию в Белоруссии, придя к общему мнению о недопустимости эскалации конфликта, а также затронули кризис в Ливии.

Беседуя на тему внезапного ухудшения самочувствия российского оппозиционера Алексея Навального, которого, как ранее предположили немецкие медики, могли отравить, Владимир Путин призвал итальянского коллегу не выдвигать «скороспелых и необоснованных обвинений». Глава государства подчеркнул, что со своей стороны выступает за объективное и тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.