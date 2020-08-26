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Судьба Белоруссии. Главное

Путин и Конте обсудили Белоруссию, Навального и вакцину от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Путин провел переговоры с Конте
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте обсудили обстановку в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство", — говорится в сообщении.

Более того, Путин и Конте затронули тему госпитализации Алексея Навального. Российская сторона подчеркнула недопустимость "скороспелых и необоснованных обвинений" и заявила о важности тщательного расследования.
Лидеры условились совместно противодействовать распространению коронавируса, в том числе работая над вакцинами.
Также политики отметили, что кризис в Ливии не может быть урегулирован военными силами и требует политико-дипломатических методов.
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Политика , В мире , СНГ , Алексей Навальный , Владимир Путин
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