Путин провел переговоры с Конте

Президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте обсудили обстановку в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство", — говорится в сообщении.
Более того, Путин и Конте затронули тему госпитализации Алексея Навального. Российская сторона подчеркнула недопустимость "скороспелых и необоснованных обвинений" и заявила о важности тщательного расследования.
Лидеры условились совместно противодействовать распространению коронавируса, в том числе работая над вакцинами.
Также политики отметили, что кризис в Ливии не может быть урегулирован военными силами и требует политико-дипломатических методов.