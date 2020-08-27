Украина поможет белорусам бежать из страны

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Он отметил, что граждане Белоруссии, «которые испытывают давление или преследования», могут всегда получить его на Украине.

«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам», — сказал политик.