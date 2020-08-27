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Судьба Белоруссии. Главное

Украина поможет белорусам бежать из страны

Экспресс газетаиещё 6
2 часа назад
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова оказать помощь тем гражданам Белоруссии, которые нуждаются в дополнительной защите.
Украина поможет белорусам бежать из страны
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Он отметил, что граждане Белоруссии, «которые испытывают давление или преследования», могут всегда получить его на Украине.
«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам», — сказал политик.
Ранее «Экспресс газета» писала, что в Белоруссии ответили Зеленскому на предложение провести повторные выборы.
Комментарии
Политика,В мире,Конфликты,Украина,СНГ,Денис Шмыгаль,Беларусь,
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