Украина поможет белорусам бежать из страны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
заявил, что Украина
готова оказать помощь тем гражданам Белоруссии
, которые нуждаются в дополнительной защите.
Он отметил, что граждане Белоруссии, «которые испытывают давление или преследования», могут всегда получить его на Украине.
«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам», — сказал политик.
Ранее «Экспресс газета» писала, что в Белоруссии ответили Зеленскому на предложение провести повторные выборы.