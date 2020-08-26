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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией 

ТАСС и ещё 2 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры.

"Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — сказал глава государства.

Помимо этого, он поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , АО "Каустик" , Башкортостан
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