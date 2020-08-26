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Почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна — Голикова 

Общественная служба новостей и ещё 6 3 часа назад
Почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна — Голикова
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, наблюдается «стойкая тенденция к стабилизации заболеваемости COVID-19», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в качестве положительного фактора она отметила, что «почти половина коек для больных коронавирусом в России уже свободна». Голикова рассказала и о ситуации с заболеваемостью среди медицинских работников. Она отметила, что поздние антитела есть почти у четверти врачей.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от коронавируса. Никаких дополнительных анализов и тестирования проходить не нужно.
Сообщение Почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна — Голикова появились сначала на Общественная служба новостей.
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Политика , Латинская Америка , СНГ , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости
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