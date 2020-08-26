Кроме того, в качестве положительного фактора она отметила, что «почти половина коек для больных коронавирусом в России уже свободна». Голикова рассказала и о ситуации с заболеваемостью среди медицинских работников. Она отметила, что поздние антитела есть почти у четверти врачей.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от коронавируса. Никаких дополнительных анализов и тестирования проходить не нужно.

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