Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, наблюдается «стойкая тенденция к стабилизации заболеваемости COVID-19», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в качестве положительного фактора она отметила, что «почти половина коек для больных коронавирусом в России уже свободна». Голикова рассказала и о ситуации с заболеваемостью среди медицинских работников. Она отметила, что поздние антитела есть почти у четверти врачей.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от коронавируса. Никаких дополнительных анализов и тестирования проходить не нужно.
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