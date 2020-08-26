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Путин обсудил с Голиковой открытие международного авиасообщения 

News.ru и ещё 60 2 часа назад
Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения
Фото: News.ru
Президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами.
Об этом российский лидер рассказал во время совещания с членами правительства. По словам Путина, он обсудил с Голиковой, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения, передаёт ТАСС.
Также во время видеоконференции президент обсудил вопросы по ситуации с коронавирусом, по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы в Анкару, Стамбул, на Занзибар и в Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство. Международные перелёты совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска, писал NEWS.ru.
Как сообщали ранее в федеральном штабе по предупреждению распространения инфекции в РФ, Россия пока не расширяет авиасообщение с другими странами, приостановленное в связи с распространением коронавируса.
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Комментарии 4
Политика , Латинская Америка , СНГ , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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