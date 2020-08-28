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Судьба Белоруссии. Главное

Шушкевич предложил лишить русский язык в Белоруссии госстатуса 

РИА Новости и ещё 6 40 минут назад
В Белоруссии хотят изменить госстатус русского языка
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Донской
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.

"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру … Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал 85-летний Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

При этом бывший глава республики признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный не будет быстрым. "Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", — сказал он.
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).
Некоторые жители Белоруссии, выступающие против Лукашенко, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Станислав Шушкевич , МВД
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