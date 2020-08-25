МИД сравнил заявления Литвы с тушением пожара керосином

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», – приведен комментарий Захаровой на сайте МИД России.
«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», – добавила представитель МИД.
«Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов», – подытожила Захарова.