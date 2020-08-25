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Захарова: Вильнюс пытается раскачать ситуацию в Беларуси 

Российская Газета и ещё 8 21 час назад
Захарова: Вильнюс пытается раскачать ситуацию в Беларуси
Фото: Российская Газета
Мария Захарова отметила, что высказывания Линкявичюса в адрес белорусских властей вызывают недоумение и являются неуместными. «Он говорит о том, что наблюдает „с волнением“, какими средствами власть „борется со своим народом“, которому, дескать, „угрожает опасность“. Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в „неуважении к своему народу“, по меньшей мере, неуместны», — говорится в размещенном на сайте МИД сообщении.
В российском МИД считают, что озвученную литовскими властями позицию нельзя расценивать иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства. «Тот факт, что, заявляя о якобы „нелегитимности“ прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А. Г. Лукашенко „бывшим президентом“, вводят против него санкции», — подчеркнула Захарова. Она также напомнила, что Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории, а также помог в организации встречи как с руководством самой Литвы, так и с высокопоставленными представителями США и стран ЕС.
"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение", — отметила Мария Захарова.
На Смоленской площади констатируют, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса. «Активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов», — заключили в МИД РФ.
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Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Вильнюс
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