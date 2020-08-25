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Судьба Белоруссии. Главное

Сторонники Лукашенко собрались на митинг в центре Минска 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Сторонники Лукашенко собрались на митинг в центре Минска
Фото: News.ru
МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник вечером начали собираться на площади перед Комаровским рынком в центре белорусской столицы.
Как передает корреспондент ТАСС, здесь находятся порядка 200 человек. В настоящее время в Минске начался дождь, поэтому часть людей укрылась под козырьком над входом на рынок.
На площади транслируются песни, посвященные Белоруссии. Установлено несколько стендов с изображением государственного красно-зеленого флага. Такие же флаги в руках у участников акции.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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