В России посоветовали «унести ноги» желающим вторгнуться в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского есть "все возможности", чтобы начать наступление на Крымский полуостров, заявил Александр Турчинов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал его слова.
Он отметил, что такой шанс имеют многие, только как им потом "унести ноги с полуострова". Если действительно будет осуществлена агрессия в отношении живущих в Крыму людей, это станет "трагической страницей" в истории России и Украины.
Как отметил Бальбек, вторгшихся на крымскую территорию придется разгромить, а чтобы больше неповадно было, запустить ракеты по всем целям, которые представляют опасность для полуострова России. "Для Украины это будет глобальный траур, для нас — общенародное сожаление", поскольку так поступать у россиян нет никакого желания.