В России посоветовали «унести ноги» желающим вторгнуться в Крым

Он отметил, что такой шанс имеют многие, только как им потом "унести ноги с полуострова". Если действительно будет осуществлена агрессия в отношении живущих в Крыму людей, это станет "трагической страницей" в истории России и Украины.

Как отметил Бальбек, вторгшихся на крымскую территорию придется разгромить, а чтобы больше неповадно было, запустить ракеты по всем целям, которые представляют опасность для полуострова России. "Для Украины это будет глобальный траур, для нас — общенародное сожаление", поскольку так поступать у россиян нет никакого желания.