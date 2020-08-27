Страны ЕС решили обсудить отношения с Россией

Главы МИД 27 стран ЕС на встрече в Берлине обсудят отношения с Россией в контексте ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг по прибытии на встречу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать отношения с Россией, особенно после возможного отравления одного оппозиционного лидера", — сказал он.

По его словам, на этой встрече также будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, включая санкции ЕС, которые еще не подготовлены и будут утверждены позднее, а также напряженность между Турцией и Грецией в Средиземном море.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию. 24 августа германские врачи заявили, что нашли в организме Навального следы интоксикации субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы, но какой именно — пока не известно. Омские специалисты сообщили, что готовы обмениваться с коллегами информацией и предоставить им образцы, взятые у блогера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией.