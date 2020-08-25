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Дмитрий Медведев получил новое назначение 

Ura.Ru и ещё 11 19 минут назад
Дмитрий Медведев получил новое назначение
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов России в Арктике. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

« [Комиссию возглавит] заместитель председателя Совета безопасности РФ [Дмитрий Медведев]», — говорится в документе.

Также в комиссию вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РАН Александр Сергеев.
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Комиссия проанализирует перспективы международных отношений в Арктике. Ведомство будет выявлять угрозы для нацбезопасности России в Арктике и предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал директиву о строительстве ледокольного флота, призванного обеспечить национальные интересы США в Арктике, передает «Царьград». Планируется построить три средних и три тяжелых ледокола к 2029 году.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Сергей Лавров , Александр Сергеев , Дональд Трамп , Владимир Путин , РАН , Совет безопасности РФ , Царьград ТВ
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