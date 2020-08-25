Дмитрий Медведев получил новое назначение 

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« [Комиссию возглавит] заместитель председателя Совета безопасности РФ [Дмитрий Медведев]», — говорится в документе.

Комиссия проанализирует перспективы международных отношений в Арктике. Ведомство будет выявлять угрозы для нацбезопасности России в Арктике и предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций.