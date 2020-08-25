Михалков рассказал об идеологии России

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Приучать интересы государства россиян надо с юных лет. Такое мнение высказал, режиссер Никита Михалков

Свою позицию он озвучил в ходе круглого стола под названием «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее». Мероприятие было организовано в рамках форума «Армия-2020».

Сегодня идеология у России одна — национальные интересы страны. Это должно с молодых ногтей прививаться детям, — цитирует Михалкова РИА Новости.

В свою очередь первый замминистра обороны Руслан Цаликов добавил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на успехи страны. При этом в ответ, по его словам, государство «себе такое поведение не позволяет».