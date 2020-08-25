Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Чечне заочно выдали российский паспорт воюющей в Сирии женщине 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Воюющей в Сирии женщине выдали российский паспорт
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы (ФМС) России по Чечне Исмаила Усманова обвиняют в выдаче российского паспорта воюющей в Сирии на стороне боевиков женщине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, к чиновнику пришел родственник и попросил оформить ей паспорт заочно, чтобы она могла вернуться в республику из Сирии. Усманову передали фотографию женщины в хиджабе.
Следствие вменило экс-главе УФМС четыре эпизода незаконной выдачи документов в 2014 году. Так, обладателями российского паспорта стали лица без гражданства РФ (житель Казахстана стал россиянином, при этом он никогда не был в России) или находившиеся в розыске по обвинению в незаконном обороте оружия. Их родственники приходили к Усманову и даже не скрывали от него, что в документах нуждаются граждане, у которых проблемы с законом. Они указывали вымышленные данные, которые не проверялись сотрудниками паспортного стола, если приказ об оформлении паспорта отдавал Усманов.
Руководствовался ли чиновник корыстным интересом, помогая просителям, не сообщается.
Усманов проработал начальником УФМС Чечни семь лет, его уволили в начале 2019 года, а затем против него на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он признал вину и попросил судить его в особом порядке, который предусматривает минимальное наказание, без исследования доказательств.
Суд приговорил Усманова к трем годам условно, запретив ему на такой же срок занимать должности в госструктурах.
Его предшественник на этой должности Асу Дудуркаев был уволен после того, как его дочь уехала в Сирию и вышла там замуж за полевого командира чеченского происхождения.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» В России отказались переносить начало учебного года В России отказались переносить начало учебного года
Комментарии
Политика , ФСБ , Сирия , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП
Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП
Американский город превратился в зону боевых действий
Американский город превратился в зону боевых действий
Ивлеева показала памятник «самой себе»
Ивлеева показала памятник «самой себе»
Лукашенко сделал заявление о ситуации в Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о ситуации в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть