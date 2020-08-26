Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального 

RT на русском и ещё 23 30 минут назад
«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь»
Фото: Reuters
Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Об этом говорится в открытом письме от медиков региона.
Пятеро медиков написали открытое письмо о ситуации с Навальным, в котором прокомментировали заявления в адрес врачей и высказали своё отношение к произошедшему, пишет РИА Новости.
Как говорится в письме, невозможно отрицать факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.

«Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолёта машина скорой помощи прибыла в аэропорт», — написали омские медики.

По их словам, через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 Омска.

«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

В нём также отмечается, что сторонники Навального «пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь».

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией», — указывают медики.

Они отметили, что никто из этих людей не был свидетелем состояния Навального и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований.

«По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — пишут авторы письма.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали оскорбительными заявления в адрес омских врачей о стремлении «сокрыть истину» в ситуации с Навальным.
Кроме того, в Кремле заявляли, что выступают категорически против приклеивания ярлыков в данной ситуации.
Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении причин произошедшего.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
RT на русском: последние новости
Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов в Арктике Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов в Арктике Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Комментарии 70
Политика , Происшествия , Алексей Навальный , МИД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне стали жертвой девальвации
Пока вы не уснули: россияне стали жертвой девальвации
«Мы ни от чего не застрахованы»
«Мы ни от чего не застрахованы»
Ученые раскрыли загадку Млечного Пути
Ученые раскрыли загадку Млечного Пути
В Москве трагически погибли рабочие
В Москве трагически погибли рабочие
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение