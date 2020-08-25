Депутат Европарламента предложил ввести санкции против России из-за Белоруссии 

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский предлагает Евросоюзу ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии

«Мы должны принять санкции против того, кто стоит за этой ситуацией», — передает его слова ТАСС.

Депутат утверждает, что Россия «прямо сейчас устанавливает контроль над государственными структурами Белоруссии».

Сариуш-Вольский на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, созванном для обсуждения ситуации в Белоруссии, заявил, что «целые структуры белорусского государства захватываются Россией: государственное телевидение, спецслужбы, там работают агенты секретных служб, военные советники».

Депутата поддержала его соотечественница Анна Фотыга . По ее мнению, президента республики Александра Лукашенко «охраняют российские телохранители, там присутствуют пропагандистские команды из России, Кремль контролирует спецслужбы» Белоруссии.

В ответ на заявление польского евродепутата зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если бы российский представитель высказался подобным образом, то Москву бы обвинили во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Он добавил, что Европейский парламент иногда делает совершенно парадоксальные вещи.

Слуцкий подчеркнул, что никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было. Однако было, наоборот, давление и вмешательство со стороны Запада. Он напомнил, что Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с Минском уже подготовили свой план «урегулирования кризиса», который больше похож на ультиматум.

Напомним, замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или Евросоюз.

Шмид добавила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят санкции против Белоруссии 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию.