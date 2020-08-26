Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло, но мы открыты для диалога со всеми». Тихановская добавила, что «было бы замечательно», если бы Россия поддержала борьбу белорусов за свои права. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и рассказала, что он обещал помочь белорусской оппозиции. Тихавновская также выступила перед депутатами Европарламента и заявила, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской.
Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»
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