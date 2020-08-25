РФ передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины

Россия передала Белоруссии документы по пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время белорусская сторона рассматривает предоставленные документы о российской вакцине, добавил Мурашко. Он отметил, что количество участников испытаний будет определено дизайном исследований.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали участие белорусской стороны в третьем этапе испытаний вакцины.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием "Спутник V" для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.