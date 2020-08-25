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Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19 

Газета.Ru 44 минуты назад
РФ передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины
Фото: Газета.Ru
Россия передала Белоруссии документы по пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время белорусская сторона рассматривает предоставленные документы о российской вакцине, добавил Мурашко. Он отметил, что количество участников испытаний будет определено дизайном исследований.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали участие белорусской стороны в третьем этапе испытаний вакцины.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием "Спутник V" для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.
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Политика , Михаил Мурашко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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