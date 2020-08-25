РФ передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины

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Россия передала Белоруссии документы по пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко . Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время белорусская сторона рассматривает предоставленные документы о российской вакцине, добавил Мурашко. Он отметил, что количество участников испытаний будет определено дизайном исследований.

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.