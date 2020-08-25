В Совфеде высказались о провокации в Идлибе

«К сожалению, спецслужбы западных стран работают, они не намерены сделать Сирию мирным государством, они будут делать всё, подкармливать. Как говорят американские генералы, всегда в мире найдутся люди, которые за $200-300 будут воевать на любой территории. Деньги для американцев ничего не значат, они их просто печатают. Эта ситуация будет вечной. Или мы их уничтожим или договоримся как-то, чтоб жить и работать мирно. Американцам Асад не нужен, власть его законная их не устраивает, они и дальше будет тему эту разводить. Что такое один выстрел из гранатомёта в зоне, которая вроде бы называется демилитаризованной? А сколько разговоров».
«Слава богу, что они [двое российских военных — прим. ГМ] получили только контузии. При выстреле из гранатомёта, если б они не находились наверху, могли быть и двухсотые [груз 200, убитый солдат — прим. ГМ]. Это же не обстрел до полного уничтожения патруля, а одиночный выстрел из гранатомёта: как провокация, которую требуют обсуждать. На это американцы, как только начнут наезжать, скажут: видите, мы же говорим, не все люди согласны с позицией. Не все согласные с Асадом и русскими, которые там помогают Асаду. Вот что будут говорить. Мы считаем, что наше присутствие нужно, мы великие, без нас разобраться невозможно»