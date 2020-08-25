В Совфеде высказались о провокации в Идлибе

«К сожалению, спецслужбы западных стран работают, они не намерены сделать Сирию мирным государством, они будут делать всё, подкармливать. Как говорят американские генералы, всегда в мире найдутся люди, которые за $200-300 будут воевать на любой территории. Деньги для американцев ничего не значат, они их просто печатают. Эта ситуация будет вечной. Или мы их уничтожим или договоримся как-то, чтоб жить и работать мирно. Американцам Асад не нужен, власть его законная их не устраивает, они и дальше будет тему эту разводить. Что такое один выстрел из гранатомёта в зоне, которая вроде бы называется демилитаризованной? А сколько разговоров».