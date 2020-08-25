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В Совфеде назвали провокацией обстрел российско-турецкого патруля в Идлибе 

Говорит Москва 1 час назад
В Совфеде высказались о провокации в Идлибе
Фото: РИА Новости
В Совфеде назвали провокацией обстрел российско-турецкого патруля в Идлибе. Двое военных контужены, повреждён один бронетранспортёр.
Как сообщили ТАСС в Центре по примирению враждующих сторон, патруль уже вернулся на базу, пострадавшим оказана помощь.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в этой связи обратил внимание на действие американских военных в регионе. По его мнению, власти США не заинтересованы в сохранении режима Башара Асада.

«К сожалению, спецслужбы западных стран работают, они не намерены сделать Сирию мирным государством, они будут делать всё, подкармливать. Как говорят американские генералы, всегда в мире найдутся люди, которые за $200-300 будут воевать на любой территории. Деньги для американцев ничего не значат, они их просто печатают. Эта ситуация будет вечной. Или мы их уничтожим или договоримся как-то, чтоб жить и работать мирно. Американцам Асад не нужен, власть его законная их не устраивает, они и дальше будет тему эту разводить. Что такое один выстрел из гранатомёта в зоне, которая вроде бы называется демилитаризованной? А сколько разговоров».

Клинцевич отметил, что военные из нашей страны могли получить ещё более серьёзные ранения.

«Слава богу, что они [двое российских военных — прим. ГМ] получили только контузии. При выстреле из гранатомёта, если б они не находились наверху, могли быть и двухсотые [груз 200, убитый солдат — прим. ГМ]. Это же не обстрел до полного уничтожения патруля, а одиночный выстрел из гранатомёта: как провокация, которую требуют обсуждать. На это американцы, как только начнут наезжать, скажут: видите, мы же говорим, не все люди согласны с позицией. Не все согласные с Асадом и русскими, которые там помогают Асаду. Вот что будут говорить. Мы считаем, что наше присутствие нужно, мы великие, без нас разобраться невозможно»

Обстрел военных был произведён из гранатомёта. Кто атаковал, пока не известно.
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Комментарии 1
Политика , Башар Асад , Франц Клинцевич , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Сирия , США
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