Первый президент Украины , глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым . Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.

По его словам, Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.

Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Также, по его словам, Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.

10 августа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.