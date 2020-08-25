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Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым 

Lenta.ru и ещё 15 13 часов назад
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Фото: Lenta.ru
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.
По его словам, Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.
«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.
Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Также, по его словам, Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.
10 августа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей.
Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Леонид Кравчук , Республика Крым
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