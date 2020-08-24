Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России 

Газета.Ru 21 минуту назад
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против РФ
Фото: Газета.Ru
Шесть стран — партнеров Европейского союза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных из-за присоединения Крыма к Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.
Отмечается, что речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.
Известно, что Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года.
Эти шесть стран присоединились к санкционному режиму Европейского союза против Российской Федерации с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал на то, что и Турция присоединится к санкционному режиму, но Анкара сразу же отказалась от этого.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Газета.Ru: последние новости
Меркель и Маас призвали Россию расследовать случившееся с Навальным Меркель и Маас призвали Россию расследовать случившееся с Навальным Путин заявил о снижении численности населения России Путин заявил о снижении численности населения России Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Политика , ЕС , Совет Европы , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Оппозиция Белоруссии признала поражение
Оппозиция Белоруссии признала поражение
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение