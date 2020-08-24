Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму 

Шесть стран, являющиеся партнерами Евросоюза , присоединились к решению о продлении санкций в отношении России , сообщает ТАСС . Речь идет о Черногории Албании , Норвегии, Исландии, Украине и Грузии.

Представители вышеуказанных стран подписались под решением Совета ЕС о продлении антироссийских ограничений, введенных в связи с непризнанием вхождения Крыма в состав РФ. Соответствующее сообщение было опубликовано внешнеполитической службой ЕС.

В нем говорится, что продление санкций в отношении России поддержали две страны-кандидаты на вступление в ЕС: Черногория и Албания. Присоединение к решению Совета ЕС также подтвердили члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Отмечается, что вышеуказанные страны впервые заявили о поддержке решения Совета ЕС в 2014 году. С тех пор они каждый год подтверждают продление ограничений.

Как сообщал «Рамблер», санкции предполагают запрет на европейские инвестиции в инфраструктуры полуострова. Ограничения продлены до 23 июня 2021 года.