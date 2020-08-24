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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму 

Павел Тиунов 12 минут назад
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Фото: Reuters
Шесть стран, являющиеся партнерами Евросоюза, присоединились к решению о продлении санкций в отношении России, сообщает ТАСС. Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, Исландии, Украине и Грузии.
Представители вышеуказанных стран подписались под решением Совета ЕС о продлении антироссийских ограничений, введенных в связи с непризнанием вхождения Крыма в состав РФ. Соответствующее сообщение было опубликовано внешнеполитической службой ЕС.
В нем говорится, что продление санкций в отношении России поддержали две страны-кандидаты на вступление в ЕС: Черногория и Албания. Присоединение к решению Совета ЕС также подтвердили члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.
«Отмена санкций не за горами»
Отмечается, что вышеуказанные страны впервые заявили о поддержке решения Совета ЕС в 2014 году. С тех пор они каждый год подтверждают продление ограничений.
Как сообщал «Рамблер», санкции предполагают запрет на европейские инвестиции в инфраструктуры полуострова. Ограничения продлены до 23 июня 2021 года.
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Политика , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Албания , Республика Крым , Черногория
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