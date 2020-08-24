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Меркель и Маас призвали РФ к расследованию обстоятельств интоксикации Навального 

ТАСС 29 минут назад
Меркель сделала заявление по ситуации с Навальным
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Документ распространила в понедельник пресс-служба кабмина ФРГ.
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"Согласно заявлению команды врачей Charite, данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального", — утверждали канцлер и министр. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", власти теперь "должны до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать это преступление". "Необходимо установить и наказать ответственных", — говорится в заявлении.

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Политика , Европа , Алексей Навальный , Ангела Меркель , МИД , Германия
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