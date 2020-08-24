Меркель сделала заявление по ситуации с Навальным

"Согласно заявлению команды врачей Charite, данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального", — утверждали канцлер и министр. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", власти теперь "должны до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать это преступление". "Необходимо установить и наказать ответственных", — говорится в заявлении.