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Омские врачи готовы предоставить Charite образцы биоматериалов Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Омские врачи готовы предоставить Charite образцы биоматериалов Навального
Фото: РИА Новости
Врачи омской больницы скорой помощи No1, где несколько дней провел Алексей Навальный, готовы поделиться с немецкими коллегами результатами исследований и образцами биоматериалов блогера, говорится на сайтеправительства Омской области. Таким образом, сотрудники берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер, смогут составить полную картину его заболевания.

«Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — говорится в сообщении.

Представители омской администрации также подчеркнули, что медики, участвовавшие в перевозке Навального из Омска в Берлин, ранее знакомились с результатами исследований российских специалистов и подтвердили, что отечественные врачи избрали верную тактику лечения. При этом сотрудники клиники Charite уже получили от россиян изображения МРТ Навального и поблагодарили коллег из России за содействие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный был отравлен: в его организме были найдены следы вещества, относящегося к группе «ингибиторов холинэстеразы», которые блокируют передачу нервных импульсов, зачастую приводя к смерти. Состояние блогера в настоящее время по-прежнему оценивается как тяжелое, он находится в искусственной коме, но угрозы его жизни, по словам врачей, уже нет.
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Политика , Алексей Навальный , Омская Область
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