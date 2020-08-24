Омские врачи готовы предоставить Charite образцы биоматериалов Навального 

Врачи омской больницы скорой помощи No1, где несколько дней провел Алексей Навальный , готовы поделиться с немецкими коллегами результатами исследований и образцами биоматериалов блогера, говорится на сайте правительства Омской области . Таким образом, сотрудники берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер, смогут составить полную картину его заболевания.

«Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — говорится в сообщении.

Представители омской администрации также подчеркнули, что медики, участвовавшие в перевозке Навального из Омска в Берлин, ранее знакомились с результатами исследований российских специалистов и подтвердили, что отечественные врачи избрали верную тактику лечения. При этом сотрудники клиники Charite уже получили от россиян изображения МРТ Навального и поблагодарили коллег из России за содействие.

Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный был отравлен: в его организме были найдены следы вещества, относящегося к группе «ингибиторов холинэстеразы», которые блокируют передачу нервных импульсов, зачастую приводя к смерти. Состояние блогера в настоящее время по-прежнему оценивается как тяжелое, он находится в искусственной коме, но угрозы его жизни, по словам врачей, уже нет.