Мария Колесникова заявила о планах продолжать протесты в Белоруссии 

«Вы понимаете, что в белорусском обществе произошли такие глубинные изменения, что люди не согласны мириться с насилием, соглашаться с ним. И пока ситуация не изменится коренным образом, государство не услышит своих собственных граждан, противостояние не остановится. Люди не будут соглашаться просто молчать и забыть о том, что произошло. Существует большое количество Telegram-каналов, источников информации, и каждый гражданин Белоруссии сам на себя в состоянии взять ответственность, кого слушать, куда идти и что делать».

Координационный совет оппозиции в Белоруссии был создан по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской . В него вошли политики, журналисты и деятели культуры.