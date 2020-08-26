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Мария Колесникова заявила о планах продолжать протесты в Белоруссии 

Говорит Москва и ещё 14 4 часа назад
Мария Колесникова заявила о планах продолжать протесты в Белоруссии
Фото: Говорит Москва
«Вы понимаете, что в белорусском обществе произошли такие глубинные изменения, что люди не согласны мириться с насилием, соглашаться с ним. И пока ситуация не изменится коренным образом, государство не услышит своих собственных граждан, противостояние не остановится. Люди не будут соглашаться просто молчать и забыть о том, что произошло. Существует большое количество Telegram-каналов, источников информации, и каждый гражданин Белоруссии сам на себя в состоянии взять ответственность, кого слушать, куда идти и что делать».
Координационный совет оппозиции в Белоруссии был создан по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской. В него вошли политики, журналисты и деятели культуры.
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Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Мария Колесникова
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