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В Крыму отреагировали на угрозы военного наступления на полуостров 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В Крыму отреагировали на угрозы военного наступления
Фото: РИА Новости
Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов «смертельным номером». Так член крымского парламента Юрий Гемпель отреагировал на угрозы бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возможности военного наступления на полуостров, передает РИА Новости во вторник, 25 августа.

«Многие пытались штурмовать Крым. И закончилось в итоге это для них весьма плачевно. Не советуем и предостерегаем нынешние киевские власти от таких опрометчивых поступков», — сказал Гемпель.

Накануне глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым. Он заявил, что готов в этом помочь, но усомнился в решительности действующего президента «защищать украинской земли». Ранее экс-глава СНБО заявил, что лично готов штурмовать Крым.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Киев считает полуостров оккупированной территорией. Поддержав позицию украинских властей, США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Юрий Гемпель , Александр Турчинов , Владимир Зеленский , ЕС , РИА Новости , Республика Крым
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