Берлину напомнили об узниках из-за Навального

Общественное движение «Сильная Россия» направило обращение немецкому послу в РФ Гезе Андреасу фон Гайру, в котором напомнило об отказе Берлина помочь в лечении бывших малолетних узников концлагерей.

Пару лет назад мы с руководителем Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николаем Махутовым обращались к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением учредить государственную программу оказания бесплатной системной медицинской помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. Мы уверены, что такая работа должна быть в приоритете у Германии, ведь здоровье этих людей ещё в детском возрасте было подорвано именно в немецких концлагерях. Однако в ответ получили от посольства Германии в РФ сухую отписку, — вспомнил Цветков.

Лидер «Сильной России» указал, что движение уже много лет оказывают всю возможную помощь людям, пострадавшим от фашистской агрессии. По словам Цветкова, в последнее время в «Сильную Россию» поступает много обращений от бывших узников лагерей и от ленинградских блокадников, авторы которых выражают возмущение позицией Берлина по отношению к ним.

Цветков заявил, что случай с Навальным характеризует немецкую избирательность.

Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолёт и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден, — сказал лидер общественного движения.

Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу, он впал в кому. 22 августа его транспортировали в клинику Charite в Берлине. Как передавал NEWS.ru, немецкие медики по результатам диагностики допустили, что Навального могли отравить веществом группы ингибиторов холинэстеразы.