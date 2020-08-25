В Германии внезапно отменили пресс-конференцию о состоянии Навального

Сотрудники берлинской клиники Charite, ранее анонсировавшие проведение пресс-конференции о состоянии российского блогера Алексея Навального , отменили мероприятие без объяснения причин, сообщает Interfax.

Собеседник агентства из числа сотрудников пресс-службы клиники отметил, что пресс-конференция «была предусмотрена, но не состоится». Примечательно, что отмена мероприятия произошла практически сразу после его анонса, поскольку СМИ даже не успели получить приглашение: рассылка уведомлений не была запущена.

На пресс-конференции планировалось обсудить состояние Навального, а также скандальную новость о нахождении в его организме следов отравляющего вещества, предположительно относящегося к группе «ингибиторов холинэстеразы».

Как сообщал «Рамблер», эксперты полагают, это обстоятельство могло спровоцировать в организме оппозиционера блокировку передачи нервных импульсов, что привело к серьезным осложнениям.

Омские медики, которые первыми пытались поставить блогеру диагноз, заявили, что в России тестирование на ингибиторы холинэстеразы показывало отрицательный результат.