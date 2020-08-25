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Немецкая клиника внезапно отменила пресс-конференцию о состоянии Навального 

Павел Тиунов и ещё 34 1 час назад
В Германии внезапно отменили пресс-конференцию о состоянии Навального
Фото: соцсети
Сотрудники берлинской клиники Charite, ранее анонсировавшие проведение пресс-конференции о состоянии российского блогера Алексея Навального, отменили мероприятие без объяснения причин, сообщает Interfax.
Собеседник агентства из числа сотрудников пресс-службы клиники отметил, что пресс-конференция «была предусмотрена, но не состоится». Примечательно, что отмена мероприятия произошла практически сразу после его анонса, поскольку СМИ даже не успели получить приглашение: рассылка уведомлений не была запущена.
Раскрыты последние данные о состоянии Навального
На пресс-конференции планировалось обсудить состояние Навального, а также скандальную новость о нахождении в его организме следов отравляющего вещества, предположительно относящегося к группе «ингибиторов холинэстеразы».
Как сообщал «Рамблер», эксперты полагают, это обстоятельство могло спровоцировать в организме оппозиционера блокировку передачи нервных импульсов, что привело к серьезным осложнениям.
Омские медики, которые первыми пытались поставить блогеру диагноз, заявили, что в России тестирование на ингибиторы холинэстеразы показывало отрицательный результат.
На скандальную новость также отреагировали в Кремле: в частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировую общественность не спешить с выводами, поскольку версия об отравлении Навального — одна из нескольких.
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Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Интерфакс
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