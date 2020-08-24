Немецкие врачи заявили об отравлении Навального 

В организме Алексея Навального найдены следы интоксикации, заявили врачи клиники Charite, где в настоящее время проходит обследование блогер. Медики констатируют, что состояние оппозиционера по-прежнему оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет, сообщает ТАСС

В его организме были найдены следы вещества, относящегося к группе «ингибиторов холинэстеразы», которые блокируют передачу нервных импульсов, в иных случаях приводя к летальному исходу.

По словам врачей, не исключены пагубные последствия для нервной системы блогера. В настоящее время оппозиционеру вводят антидот атропин. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в искусственной коме, однако опасности для его жизни уже нет.

20 августа, как сообщал «Рамблер», самолет «Томск — Москва» был вынужден совершить экстренную посадку в Омске из-за того, что присутствовавшему на борту Алексею Навальному стало плохо.

Блогера госпитализировали. Российские медики долгое время не могли определиться с диагнозом. Два дня спустя оппозиционера частным бортом перевезли в немецкую клинику Charite.