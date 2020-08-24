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Адвокат рассказала о состоянии Навального 

РИА Новости 1 час назад
Алексей Навальный еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Ольга Михайлова.

"В настоящее время он находится в клинике в Германии. В сознание он еще не приходил", — сказала адвокат.

В связи с этим в московских судах не состоялись назначенные на сегодня процессы — мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что еще до передачи дела в суд следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.
Навальный впал в кому
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.
Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. Ранее сегодня главврач омской больницы Александр Мураховский рассказал журналистам со ссылкой на немецких коллег, что Навальный по-прежнему "в стабильном тяжелом состоянии".
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Ольга Михайлова , Мосгорсуд , РИА Новости , Германия
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