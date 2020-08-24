Нетаньяху позвонил Путину 

Президент России Владимир Путин выступает за справедливое решение палестинской проблемы и надеется, что соглашение Израиля с ОАЭ будет способствовать укреплению безопасности в ближневосточном регионе. Об этом в понедельник сообщилапресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В пресс-службе отметили, что собеседники обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений.
"С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.
Россия и Израиль продолжат координироваться по вопросам противодействия терроризму в Сирии.
"Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.
Путин и Нетаньяху подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе в области клинических исследований и производства вакцин.
"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", — говорится в сообщении пресс-службы.