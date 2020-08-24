Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Нетаньяху позвонил Путину 

ТАСС и ещё 4 29 минут назад
Нетаньяху позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступает за справедливое решение палестинской проблемы и надеется, что соглашение Израиля с ОАЭ будет способствовать укреплению безопасности в ближневосточном регионе. Об этом в понедельник сообщилапресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В пресс-службе отметили, что собеседники обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений.

"С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Россия и Израиль продолжат координироваться по вопросам противодействия терроризму в Сирии.

"Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе в области клинических исследований и производства вакцин.

"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
ТАСС: последние новости
Путин сказал, что его беспокоит сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области Путин сказал, что его беспокоит сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области Кремль надеется, что волны насилия в Белоруссии удастся избежать Кремль надеется, что волны насилия в Белоруссии удастся избежать Австрия высылает российского дипломата Австрия высылает российского дипломата
Комментарии
Политика , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
В России заявили о проигрыше Лукашенко
01:04
В России заявили о проигрыше Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение