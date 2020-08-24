Нетаньяху позвонил Путину 

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В пресс-службе отметили, что собеседники обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений.

"С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Россия и Израиль продолжат координироваться по вопросам противодействия терроризму в Сирии.

"Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе в области клинических исследований и производства вакцин.