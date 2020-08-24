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Адвокат рассказала о состоянии Навального 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Фото: РИА Новости
Алексей Навальный еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
Поскольку Навальный находится в коме, в Москве не состоялись назначенные на сегодня процессы: Мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.
Ранее Александр Мураховский, главврач омской больницы, где Навального лечили в первые дни, со ссылкой на немецких коллег рассказал журналистам, что состояние руководителя Фонда борьбы с коррупцией по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в свою очередь, не стал исключать вероятность того, что Навального отравили. Он также призвал дождаться окончательного диагноза, прежде чем говорить о следующих шагах.
Госпитализация Навального
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании S7, глава ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Штеффен Зайберт , Ольга Михайлова , Александр Мураховский , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгорсуд , РИА Новости , Германия , Москва
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