Адвокат рассказала о состоянии Навального 

Поскольку Навальный находится в коме, в Москве не состоялись назначенные на сегодня процессы: Мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт , в свою очередь, не стал исключать вероятность того, что Навального отравили. Он также призвал дождаться окончательного диагноза, прежде чем говорить о следующих шагах.

Госпитализация Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".

На борту, по данным авиакомпании S7, глава ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).