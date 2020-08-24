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МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата 

РИА Новости 17 минут назад
Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены.
Ранее стало известно, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. В австрийском МИД уточнили, что поведение россиянина "противоречит конвенции о дипломатических отношениях".
Посла Австрии вызвали в российский МИД и объявили протест.
Шпионский скандал рассорил Россию с Австрией
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, и назвал это плохой тенденцией.

"Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.

На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны. Москва выразила норвежскому МИД протест.
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Комментарии 7
Политика , Видео , Владимир Джабаров , МИД , Совет Федерации , Австрия , Вена , Москва
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