Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены

Ранее стало известно, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. В австрийском МИД уточнили, что поведение россиянина "противоречит конвенции о дипломатических отношениях".

Посла Австрии вызвали в российский МИД и объявили протест.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, и назвал это плохой тенденцией.

"Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.

На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны. Москва выразила норвежскому МИД протест.